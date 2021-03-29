В Доброполье на выборах «проголосовала», пропавшая 8 лет назад бабушка

28 марта избирательный участок № 140772 в Доброполье посетил 35-летний местный житель. Но проголосовал он не только за себя — пока полиция выясняет, каким образом он смог получить бюллетень еще и за пропавшую 8 лет назад бабушку.

Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

Инцидент произошел после 17 часов 28 марта. Житель Доброполья пришел на избирательный участок проголосовать. И когда уже проявил свое волеизъявление, то вроде бы получил еще один бюллетень — за свою бабушку, которая по базам ИПНП (Информационно-телекоммуникационная система «Информационный портал Национальной полиции Украины») считается пропавшей в 2013 году.

ОПОРА связалась с председателем УИК №140772 Людмилой Белоконовой для получения разъяснений по этой ситуации.

«Я не видела, как это произошло. Я только увидела, когда какое-то движение пошло на последнем столе. Я в углу сидела считала. И когда я подошла, он уже рвал бюллетень…. А эта бабушка 8 лет, как без вести исчезла — я эту бабушку хорошо знаю. Она была в списках…. По словам женщины, которая выдавала бюллетень — он вырвал у нее бюллетень из рук. Она готовила бюллетень для другого человека, который должен быть следующим — это так он рассказывает нам всем… Он себя вел очень нагло и неадекватно. Подошла, говорю «что случилось?». Он при мне рвет этот бюллетень. И слышу, что бабушка. Я смотрю на этот список — а там Чернышева. А она же 8 лет, как пропала — ее так и не нашли».

Интересно, что добропольчанин расписался в списке избирателей как за себя, так и за свою бабушку. Но как именно это произошло — рассказ очень сумбурный. Есть информация, что он сначала получил свой бюллетень и пошел проголосовать и расписаться за него. А потом вернулся к столу вроде отдать линейку, когда и вырвал бюллетень из рук члена УИК.

«Я так поняла, что он сразу расписался за двоих. Я вообще не знаю, как это могло произойти», — сказала председатель УИК.

Когда присутствующие обратили внимание на ситуацию, избиратель разорвал бюллетень и бросил на пол. А члены УИК сообщили об этом правоохранителю, который дежурил на участке и вызвали еще наряд полиции. // Восточный вариант