Неподалік покинутої будівлі одного з готелів Полтави 33-річний місцевий житель зґвалтував малолітнього хлопчика

Тримання під вартою без права внесення застави – підозрюваному у зґвалтуванні малолітнього хлопчика обрано запобіжний захід

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Полтавської обласної прокуратури.

У понеділок, 31 жовтня, за клопотанням слідчого та прокурора підозрюваному у зґвалтуванні малолітнього хлопчика обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Ухвалу винесено Октябрським районним судом Полтави.

Нагадаємо, 33-річний чоловік підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася 29 жовтня цього року неподалік покинутої будівлі одного з готелів Полтави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Полтавської окружної прокуратури слідчі дії здійснюються відділенням поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

УК