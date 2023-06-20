Зґвалтував та вдарив ножем – затримано рецидивіста, який вже провів за ґратами майже 32 роки

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування, спричинення тяжких тілесних ушкоджень та незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 146 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зачинив двері приміщення та не випускав з нього жінку, з якою спільно вживав алкоголь. Застосовуючи фізичну силу, він подолав супротив потерпілої та зґвалтував її, а після – завдав один удар ножем у живіт.

Вказана особа шість разів притягалася до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема, зґвалтування та умисне вбивство.

Загалом чоловік провів за ґратами майже 32 роки зі своїх 50. За три місяці до скоєння зазначеного злочину чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де повністю відбув призначене йому покарання за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура