Неповнолітнім, які до смерті побили перехожого, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру трьом юнакам, які під час вчинення хуліганських дій заподіяли чоловіку тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст.121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2020 року троє юнаків, двоє з яких є неповнолітніми, перебуваючи в Подільському районі міста Києва почали безпричинно чіплятись та нецензурно висловлюватися на адресу раніше незнайомого їм перехожого з приводу його неохайного, на їхній погляд, вигляду. Після чого, поваливши потерпілого на землю, почали наносити йому численні удари ногами та руками в область голови, тулуба та ніг. При цьому молодики роздягли чоловіка та розкидали його одяг.

Від заподіяних тілесних ушкоджень чоловік помер в лікарні.

Зловмисників було затримано, повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

За принципової позиції прокуратури одному із підозрюваних оскаржено обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в залі суду.

За вчинене зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура