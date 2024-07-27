Неповнолітнього підозрюваного у вбивстві жінки в Хмільницькому районі взято під варту

Неповнолітньому фігуранту, який раніше попадав у поле зору правоохоронців за наркозлочин, загрожує до 15 років в’язниці.

Вбивство сталось 24 липня в одному з сіл Хмільницького району вночі. На тілі 23-річної потерпілої експерти виявили ножові поранення, а також тілесні ушкодження, котрі свідчать про те, що її душили.

Підозрюваного встановили та розшукали поліцейські майже одразу. 17-річного односельця загиблої затримали у процесуальному порядку за місцем мешкання – у тому ж населеному пункті.

Зі свідчень затриманого стало відомо, що він вбив дівчину в ході раптово виниклого конфлікту на ґрунті особистих відносин. Крім того, встановлено, що в оселі також перебували двоє дітей потерпілої.

Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), а сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області