Несплата понад ₴8 млн. податків: керівнику агропідприємства на Кіровоградщині повідомлено про підозру

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору ТОВ «Агро-Кропивницьк» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та службового підроблення (ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний свідомо вчинив низку дій, спрямованих на умисне ухилення від сплати податку на додану вартість.

На підставі підроблених фінансово-господарських та податкових документів із фіктивними підприємствами, безпідставно відобразив їх дані у бухгалтерській та податковій звітності товариства. У результаті протиправних дій підозрюваного бюджет недоотримав 8,4 млн грн податку на додану вартість.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура