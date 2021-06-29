Невірний діагноз з тяжкими наслідками: на Київщині повідомлено про підозру лікарю

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру лікарю за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому ( ч. 2 ст. 140 КК України)

Установлено, що до лікаря звернулася громадянка, із скаргами на те, що у її доньки 2015 року народження, болить живіт і вночі була блювота.

Після огляду дитини, лікар в порушення вимог «Протоколу діагностики та лікування функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей», затвердженого наказом МОЗ України № 438 від 26.05.2010, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинна і могла їх передбачити, порушуючи свої професійні обов’язки лікаря, неналежно віднеслася до їх виконання, проявила непрофесіоналізм, поверхнево, формально провела обстеження хворої, яка потребувала медичної допомоги, неякісно та не в повній мірі зібрала анамнез її захворювання, внаслідок чого встановила невірний діагноз, який не мав будь-якого об’єктивного клініко-лабораторного обґрунтування.

У зв’язку з тим, що встановлений діагноз, не відображав основну патологію, що обумовлювала тяжкість стану хворої та лікарем не було виключено інші більш загрозливі причини хворобливого стану дівчинки — дитина померла.

Відповідно до висновку експерта, між неналежним наданням медичної допомоги та настанням смерті вбачається прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Броварського районного управління ГУ НП в Київській області.

За неналежне виконання професійних обов’язків лікарю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура