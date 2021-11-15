Незаконна видача рецептів на право придбання наркотиків – повідомлено про підозру лікарю-психіатру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру лікарю-психіатру за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненої повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 319 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

У ході досудового розслідування встановлено майже 500 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району м. Харкова.

Під час проведених обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено близько 1500 медичних карток пацієнтів, печатки, медичну документацію та близько 16 тисяч рецептів на видачу наркотичних засобів.

15 листопада 2021 року лікарю повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури