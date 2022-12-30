Незаконне вибуття понад 1170 га земель лісового фонду вартістю ₴1,3 млрд. – на Житомирщині підозрюють двох державних реєстраторів

За процесуального керівництва прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, двом посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Слідством установлено, що кримінальне правопорушення протягом листопада 2021 – січня 2022 років вчинили державний реєстратор – начальник Центру надання адміністративних послуг та державний реєстратор відділу з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень двох територіальних громад Житомирського району.

Підозрювані незаконно, без правовстановлюючих документів, на підставі державних актів на право власності колишніх колективних сільгосппідприємств, зареєстрували за шістьма приватними підприємствами право приватної власності на понад 1170 га землі, що у постійному користуванні лісогосподарського підприємства, розташованих на території Барашівської та Ємільчинської ОТГ.

Унаслідок цього лісокористувач втратив значний масив земель лісового фонду, нормативною грошовою вартістю понад 6 млн грн. У той час, коли оціночна вартість землі становить понад 1 млрд 300 млн грн.

З метою недопущення незаконних порубок лісу та подальшого відчуження земель на усю площу накладено арешт.

Також до суду скеровано клопотання про накладення арешту на нерухомість підозрюваних – дві земельні ділянки площею 4 га та автомобіль марки Ford.

Крім цього, окружною прокуратурою заявлено до суду 6 позовів про повернення землі у користування лісогосподарства.

Наразі розслідування триває, встановлюються особи, причетні до привласнення земельних ділянок, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Незаконні оборудки державних реєстраторів викрито Новоград-Волинською окружною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та Новоград-Волинським райвідділом поліції, яке проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури