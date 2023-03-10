Незаконні порубки лісу в Національному парку «Гуцульщина» – п’ятьом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи у незаконній порубці лісу на території природно-заповідного фонду та зловживанні службовим становищем (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, виконувач обов’язків директора одного із державних лісгоспів разом із чотирма підлеглими, серед яких лісничі та інженер з охорони і захисту лісу, вчиняли незаконні рубки в Національному парку «Гуцульщина». У подальшому вони планували збут деревини.

Свою «діяльність» охоронці лісу здійснювали упродовж 2019-2022 років під приводом вибіркових санітарних рубок. Незважаючи на те, що територія на той час була вилучена з ввіреного їм господарства.

Такими діями державі було завдано збитків на понад 2,1 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання учасників злочинної групи виявлено документи, які наразі перевіряються в рамках розслідування.

Окрім того, додатково досліджуються факти видачі підозрюваними 127 лісорубних квитків на вибіркові санітарні рубки в межах Національного природного парку. Збитки у цій схемі, за попередніми даними, можуть досягти десятки мільйонів гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора