Незаконний видобуток піску майже на ₴90 млн. – директорові товариства повідомлено про підозру

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За видобуток корисних копалин на території родовища у Київській області підозрюваному може загрожувати до п’яти років позбавленням волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції викрили факт незаконного видобутку корисних копалин.

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Встановлено, що приватна структура здійснювала видобуток піску на території родовища у Броварському районі Київської області. Об’єм корисних копалин, видобутих поза межами ліцензійної площі, склав понад 104 тисячі кубометрів.

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Факт порушення підтверджуються звітом профільного технічного спеціаліста, а проведена інженерно-екологічна експертиза встановила, що сума завданих злочинними діями збитків перевищує 88 млн грн. Крім цього, було завдано значної шкоди екосистемі родовища.

Національна поліція України

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