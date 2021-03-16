Незаконний видобуток піску майже на ₴90 млн. – директорові товариства повідомлено про підозру

За видобуток корисних копалин на території родовища у Київській області підозрюваному може загрожувати до п’яти років позбавленням волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції викрили факт незаконного видобутку корисних копалин.

Встановлено, що приватна структура здійснювала видобуток піску на території родовища у Броварському районі Київської області. Об’єм корисних копалин, видобутих поза межами ліцензійної площі, склав понад 104 тисячі кубометрів.

Факт порушення підтверджуються звітом профільного технічного спеціаліста, а проведена інженерно-екологічна експертиза встановила, що сума завданих злочинними діями збитків перевищує 88 млн грн. Крім цього, було завдано значної шкоди екосистемі родовища.

Національна поліція України