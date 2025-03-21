Ні криптовалюти, ні грошей: тернополянин потрапив у пастку шахрая

18 463 гривні втратив двадцятирічний житель Тернополя. Хлопець через мобільний додаток хотів придбати криптовалюту, але натрапив на афериста.

За словами потерпілого, він списався з продавцем та вони домовилися про купівлю-продаж віртуальних грошей.

Тернополянин переказав на рахунок невідомого трьома платежами понад 18 тисяч гривень. Проте криптовалюти не отримав і за допомогою звернувся до Тернопільського райуправління поліції.

Дізнавачі відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують, куди пішли гроші та з ким спілкувався потерпілий. Триває слідство.

Адміністрація додатка, через який можна купити віртуальну валюту наголошує, що комунікація між учасниками спільноти та будь-які фінансові операції повинні відбуватися виключно на платформі, а не в Telegram, WhatsApp або соціальних мережах. Це убезпечить від шахраїв-посередників.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області