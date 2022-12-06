Ні поїздки, ні грошей – жителька Тернопільщини попала в пастку афериста

Хотіла потрапити до Чехії, натомість втратила кошти жителька Теребовлящини.

Жінка знайшла оголошення про майбутню поїздку на одній з онлайн-платформ перевезень. Привабила ціна і зручні умови, тож потерпіла зв’язалася з водієм. Він попросив переписуватися в месенджері. Вже в переписці пройдисвіт повідомив, що для того, аби замовити місце, необхідно оплатити за квиток онлайн і скинув посилання на оплату.

Жінка оплатила понад шість тисяч гривень за квиток, який навіть не отримала. Шахрай зник, як і оголошення. У результаті – ні поїздки, ні грошей.

Поліцейські звертаються до жителів області бути вкрай обережними, замовляючи товар чи послуги онлайн.

Шахраї видають себе за водіїв і намагаються переманити пасажирів в інші додатки – Whatsapp, Telegram або Viber. Вони попросять оплатити поїздку заздалегідь на окремому сайті. Якщо ви введете дані своєї картки на такому сайті, вони опиняться у шахраїв.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області