Водія судитимуть за спричинення ДТП, в якому загинула жінка, а її малолітній син отримав травми

Ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного мешканця Київщини за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої та середньої тяжкості тілесні ушкодження малолітній особі (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства встановлено, що у квітні 2025 року обвинувачений керуючи автомобілем на проїзній частині в межах міста Вишгород, не надав перевагу у русі пішоходам на переході, внаслідок чого здійснив наїзд на жінку та її 5-річного сина.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарняному закладі, а її малолітній син – середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування у провадженні здійснювалось слідчими Вишгородського РУП ГУНП в Київській області та слідчого управління ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура