Николаевец продавал метадон, который получал как заместительную терапию

Полиция 4 ноября задержала 56-летнего жителя Николаевского района, который продавал метадон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступила оперативная информация, что житель села Надбугское продает наркотики. Оперативники и следователи задержали 56-летнего мужчину во время сбыта 4 таблеток метадона, за которые он получил 280 гривен. А во время личного обыска у него изъяли еще 36 таблеток метадона.

Оказалось, что из-за своей наркотической зависимости мужчина стал участником метадоновой программы лечения и по рецепту получал наркосодержащие таблетки. В отношении задержанного расследуют уголовное производство по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств»). // Преступности.НЕТ