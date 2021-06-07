Николаевец убил отца и выбросил тело в реку

Полицейские оперативно задержали николаевца за убийство отца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 5 июня местный рыбак обнаружил в реке в микрорайоне Матвеевка тело человека, завернутое в простыню с камнями, о чем сообщил в полицию. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководство ГУНП и Николаевского районного управления полиции, а также криминалисты следственного управления.

Судебно-медицинский эксперт, осмотрев труп мужчины, обнаружил травмы головы и туловища.

Оперативники уголовного розыска отделения полиции №1 быстро установили личность погибшего. Им оказался 64-летний николаевец, который более недели находился в розыске, как без вести пропавший.

Также полицейские выяснили, что к убийству потерпевшего причастен его 36-летний сын. На почве бытового конфликта из-за телевизора мужчина избил отца, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, решил скрыть преступление: завернул тело в простыню вместе с камнями, затем отвез к реке и выбросил. // Преступности.НЕТ