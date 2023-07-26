Обережно, фішинг! Шахраї надсилають спам-повідомлення: «Подивіться, хто загинув у ДТП…»

У Фейсбук шахраї масово відмічають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: “Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…”

Фішинг — це вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних користувачів мережі Інтернет. Найчастіше аферисти, які займаються фішингом, видають себе за банки чи інші установи, щоб змусити жертву заповнити фальшиву форму та отримати дані облікових записів.

Як вберегти себе:

у жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження;

ніколи й нікому не повідомляйте свої особисті та банківські дані;

для захисту інтернет-акаунтів використовуйте складні паролі, які містять літери верхнього та нижнього регістру, цифри та символи. Не встановлюйте однаковий пароль для декількох акаунтів. Налаштуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Тоді для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;

майте звичку перевіряти інформацію та користуватися офіційними джерелами;

подбайте про захист фінансового номера. Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування;

завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.

Якщо ж ви все ж потрапили на гачок шахраям — не зволікаючи, телефонуйте або зверніться до кіберполіції: https://cyberpolice.gov.ua

Патрульна поліція України