Обійняли посади в незаконних правоохоронних органах так званої «лнр» ‒ у колабораціонізмі підозрюються двоє експравоохоронців з Луганщини

За процесуального керівництва Старобільської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям, які «служать» на окупаційну владу.

Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення колишні правоохоронець та пенсіонер органів прокуратури Луганської області перейшли на бік ворога.

Вони добровільно вступили до незаконних правоохоронних органів, створених на тимчасово окупованій території регіону ‒ «Міловського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр» та «прокуратури Троїцького району лнр».

Обійняли посади так званих «начальника» та «помічника прокурора».

Зазначимо, що експравоохоронець почав співпрацювати з окупантами ще з 2015 року. Йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Наразі підозрювані координують роботу з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян та сприяють становленню і функціонуванню правоохоронної системи країни-агресора на тимчасово окупованій території Луганщини.

За протиправні дії їм загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Сватівської

окружних прокуратур)