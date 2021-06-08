Обвинуваченому у вбивстві «смотрящому» на Закарпатті повідомили про підозру

Кримінального «авторитета» підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства. Кошти мали бути спрямовані у так званий злочинний «общак».

Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого «смотрящого» за одним із районів у регіоні. Користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств «борг» для поповнення «общаку». При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою.

Як результат, за матеріалами оперативників управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили кримінальному «авторитету» про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Треба зазначити, що підозрюваний у числі 111-ти кримінальних «авторитетів», включених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України