Обвинувачуваний у ймовірному отриманні ₴722 млн. хабаря ексголова ДФС Насіров вийшов з-під варти

Суд продовжує розгляд справи колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. У п’ятницю, 9 травня, за нього було внесено повну суму застави.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Олега Новікова.

Попередньо, за Насірова сплатили 40 млн грн, що відповідає встановленій судом сумі застави. У найближчі дні на нього мають одягти електронний браслет.

«За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу і він вийшов з-під варти. Про це мені повідомили у Вищому антикорупційному суді та в органах правопорядку. Днями на нього надінуть електронний браслет», – йдеться у повідомленні Новікова.

Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Згодом стало відомо, що відповідно до розпорядження головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.

Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.