Обвинувачуваний у ймовірному отриманні ₴722 млн. хабаря ексголова ДФС Насіров вийшов з-під варти
Суд продовжує розгляд справи колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. У п’ятницю, 9 травня, за нього було внесено повну суму застави.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Олега Новікова.
«За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу і він вийшов з-під варти. Про це мені повідомили у Вищому антикорупційному суді та в органах правопорядку. Днями на нього надінуть електронний браслет», – йдеться у повідомленні Новікова.
Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.
Згодом стало відомо, що відповідно до розпорядження головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.
Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.Tweet