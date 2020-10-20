Объявлены в международный розыск экс-«беркутовцы», которых отдали боевикам в рамках обмена
Также суд разрешил объявить в международный розыск троих обвиняемых по делу о массовых расстрелах «майдановцев» бывших военнослужащих спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся на оккупированном Донбассе.
Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об объявлении в розыск троих экс-«беркутовцев» Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся на оккупированном Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, эти трое из пяти обвиняемых по делу о массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года сегодня снова не явились на заседание суда.
Председательствующий по делу судья Сергей Дячук отметил, что хотя Янишевский Аброськин и Зинченко не подписывали никаких обязательств после того, как их отпустили из-под стражи в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря прошлого года, однако они обязаны являться на заседание суда, которые они проигнорировали несколько раз, начиная с января этого года.
В связи с этим суд пришел к выводу, что эти трое обвиняемых уклоняются от правосудия и блокируют судебный процесс, и прокурор доказал неисполнение ими обязательства являться в суд, а в случае невозможности это сделать, информировать об этом суд. Поэтому коллегия судей приняла решение удовлетворить ходатайство прокуроров и объявить с сегодняшнего дня в розыск Зинченко, Аброськина и Янишевского.
Также суд разрешил объявить их в международный розыск: Зинченко, Аброськин и Янишевский будут считаться объявленными в международный розыск со дня принятия соответствующего решения соответствующим международным органом.
Кроме того, суд постановил приостановить рассмотрение эпизодов, в которых фигурируют эти трое обвиняемых до их задержания. Это решение суда обжалованию не подлежит.
Следующее заседание по делу о массовых расстрелах на Майдане назначено на 11:00 25 ноября.
Двух других обвиняемых по делу бывших военнослужащих спецподразделения «Беркут» Сергея Тамтуру и Александра Маринченко — райсуд Киева отказался взять под круглосуточный домашний арест.
Из пяти обвиняемых на заседании суда присутствовали только Тамтура и Маринченко. Адвокаты объяснили, что Аброськин, Зинченко и Янишевский через карантинные ограничения не могут приехать с оккупированных территорий в Киев для участия в судебных заседаниях.
Председательствующий по делу судья Дячук отметил, что без участия этих обвиняемых дело нельзя рассматривать по существу.
Дело экс- «беркутовцев»: что известно
- Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс- «беркутовцев» Зинченко, Аброськина, Маринченко, Тамтуры и Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014.
- По состоянию на февраль 2018 следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей в феврале 2014 года в центре Киева.
- 28 декабря 2019 Апелляционный суд Киева отпустил экс- «беркутовцев» под личные обязательства. 29 декабря их передали боевикам ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.
- В феврале 2020 Маринченко и Тамтура вернулись в Киев.
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