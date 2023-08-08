Одеські поліцейські викрили двох чоловіків у шахрайстві з мобільними телефонами

Зловмисники попросили у потерпілих ненадовго гаджети нібито, щоб зробити по одному терміновому дзвінку, відійшли в сторону і зникли.

До поліції звернулися дві містянки. Обидві жінки залишилися без телефонів, якими дозволили скористатися малознайомим чоловікам.

Одна віддала мобільник вартістю майже 4000 гривень біля розважального закладу на вулиці Героїв Оборони Одеси, інша позичила телефон вартістю 2500 гривень у дворі багатоповерхівки на вулиці Давида Ойстарха.

Вжитими заходами співробітники територіального підрозділу поліції встановили особи та місцезнаходження правопорушників. У одного фігуранта чужий телефон правоохоронці вилучили відразу. Другий фігурант продав гаджет, привласнений у протиправний спосіб, але його поліцейські також розшукали і вилучили.

Зловмисники віком 32-х та 46-ти років раніше були судимі за крадіжки та розбої. Відтак нині слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їм про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – розповіла заступник начальника СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 підполковника поліції Наталія Мрочко.

Поліцейські вкотре зауважують: щоб не стати жертвою шахрая, не давайте телефони малознайомим особам і незнайомцям. Якщо хочете допомогти, дзвоніть і передавайте потрібну інформацію самі.

Поліція Одещини