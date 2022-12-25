в херсоні поліцейські розкрили ще одне вбивство, скоєне під час окупації

Злочин стався під час тимчасової окупації Херсона на території Дніпровського району. Поліцейські оперативно встановили підозрюваного в причетності до вбивства та затримали його. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Він може отримати 15 років ув’язнення.

Днями до відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції звернулася жителька Дніпровського в місті Херсоні району. Жінка розповіла, що на початку листопада, коли обласний центр ще перебував під тимчасовою окупацією військ рф, 32-річний знайомий заявниці в себе вдома від невідомого отримав ножові поранення. Того ж дня потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер у районній лікарні.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Також була проведена ексгумація тіла потерпілого, під час якої з’ясувалося, що чоловік помер у результаті отримання ножового порання в серце. За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Поліцейські встановили, що в день вбивства потерпілий розпивав спиртні напої разом із ймовірним зловмисником. В ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку відділу поліції та обласного главку встановили особу підозрюваного. За місцем проживання 50-річного чоловіка не було. Його розшукали та затримали на одній із вулиць Суворовського району. Затриманий зізнався поліцейським, що між ним та потерпілим на побутовому грунті виникла сварка, під час якої підозрюваний і спричинив опоненту кілька ножових поранень.

За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині він перебуває в умовах слідчого ізолятора. За скоєння умисного вбивства Кримінальним кодексом України передбачене покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області