Одеські поліцейські затримали одного із підозрюваних у спробі викрасти підприємця

Фігуранта розшукали у Києві. Чоловіку повідомили про підозру і взяли його під варту без права внесення застави. За скоєне правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У 2021 році затриманий та двоє його спільників намагалися викрасти підприємця з селища Затока. Вони підстерегли потерпілого на одній із вулиць Одеси, побили його та силою намагалися заштовхати до автомобіля. Проте під час спроби викрасти чоловіка на них почали звертати увагу перехожі, завадивши довести справу до кінця. Спільники залишили потерпілого та поїхали з місця злочину.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та управлінь стратегічних розслідувань в Одеській області та у місті Києві спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що до злочину причетний 32-річний житель Одеси зі зв’язками у кримінальному середовищі та двоє його спільників, які наразі перебувають за межами України.

Встановивши місцезнаходження фігуранта у місті Києві, поліцейські провели заходи для його затримання. 4 травня його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході обшуку тимчасового місця проживання чоловіка та належного йому автомобіля поліцейські вилучили два пістолети з набоями до них. Зазначені предмети у рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, скерували на експертне дослідження.

Наразі затриманому повідомили про підозру у замаху на незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань. Це правопорушення передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України та карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Малиновський районний суд у місті Одесі обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці без права внесення застави.

Досудове розслідування триває за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Поліція Одеської області