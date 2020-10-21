Одеські правоохоронці викрили підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю та підкупі нотаріуса

За допомогою підроблених документів та грошової винагороди державному реєстраторові зловмисники намагалися перереєструвати на іншу особу право власності на будівлю в центрі Одеси площею понад дві тисячі квадратних метрів.

Після передачі нотаріусу фіктивних документів та 40-ка тисяч доларів США обидва правопорушники були затримані детективами слідчого управління ГУНП, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення.

«Наразі з фігурантами проводяться невідкладні слідчі заходи. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Олександр Саламаха.

Відділ комунікації поліції Одеської області