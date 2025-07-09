Одеські слідчі повідомили двом командирам російських кораблів про підозру у воєнних злочинах

Їм інкриміновано незаконне захоплення та жорстоке поводження з екіпажем українського гуманітарного судна біля острова Зміїний під час пошуково-рятувальної місії.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області встановили, що двоє громадян рф, уродженці Севастополя – 61-річний капітан рятувально-буксирувального судна та 48-річний капітан розвідувального корабля військово-морського флоту збройних сил російської федерації – причетні до захоплення екіпажу українського цивільного судна «Сапфір», що належить комунальному підприємству «Морська пошуково-рятувальна служба» та використовується виключно для гуманітарних місій у морській зоні України.

У лютому 2022 року, після артилерійського обстрілу острова Зміїний російськими військами, «Сапфір» прибув для евакуації поранених та загиблих українських військових. На борту перебував 21 член екіпажу включно з настоятелем храму та лікарем.

Попри те, що на судні не було військових та озброєння, фігуранти захопили екіпаж. Полонених утримували у жорстоких, нелюдських умовах, без води та їжі, били, залякували розправою, погрожуючи зброєю. Згодом їх незаконно вивезли на тимчасово окуповану територію Криму, де так само утримували до звільнення у рамках обміну між Україною та росією.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили капітанам російських кораблів про підозру в жорстокому поводжені з цивільним населенням та іншому порушенні законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (у редакції ст. 438 Кримінального кодексу України на час вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, їм загрожує покарання позбавленням волі на строк до 12-ти років.

Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних.

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Одещини