Одесит ошукав переселенця, «допомагаючи» йому знайти житло

Нещодавно звільнений з місць позбавлення волі правопорушник шахрайським шляхом привласнив телефон та банківські картки незнайомого чоловіка, якого угледів на вокзалі. Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому знову загрожує увʼязнення.

Правоохоронці встановили, що на території залізничного вокзалу фігурант помітив у незнайомця мобільний телефон, який вирішив привласнити. При спілкуванні з чоловіком правопорушник дізнався, що співрозмовник є внутрішньо-переміщеною особою і шукає недороге житло. Скориставшись цією інформацією, зловмисник запропонував чоловіку «допомогу» у вигляді оренди оселі на двох та попросив телефон для дзвінка нібито знайомому орендодавцю.

Втім після того, як чужий смартфон опинився у його руках, він декілька хвилин імітував телефонну розмову, а згодом, сказавши, що у приміщенні вокзалу поганий зв’язок, вийшов на перон та зник у невідомому напрямку. Пізніше під чохлом телефона правопорушник виявив три банківські картки потерпілого, які залишив собі, а гаджет вартістю понад дві тисячі гривень, продав перехожому за пів ціни.

Довірливий чоловік деякий час очікував на повернення майбутнього співмешканця, а коли зрозумів, що має справу з шахраєм, звернувся у поліцію. В ході оперативно-розшукових та слідчих заходів співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за декілька днів встановили особу зловмисника. У нього вилучили здобуте злочинним шляхом майно: дві сім-картки від збутого мобільника та три банківські картки, які наразі повернули власнику.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, та у викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів. Ці злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 і ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей, – до трьох років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Олена Шевцова.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути більше пильними та обережними у всіх справах, які стосуються вашого майна. Пам’ятайте, що іноді вашою довірливістю та почуттями можуть скористатися шахраї, і найкращий варіант захисту від них – критичний розум та твереза оцінка ситуації. Не варто давати свої речі, зокрема мобільні телефони в руки незнайомцям, слід чемно відмовляти або зателефонувати на запропонований номер самостійно. Якщо ви все ж таки стали жертвою протиправних дій зловмисників, звертайтесь до територіального підрозділу поліції або ж телефонуйте за номером «102».

Одеське районне управління поліції №1