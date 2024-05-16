Одесит приїхав до родичів на Березівщину і влаштував стрілянину біля бару
На щастя, від протиправних дій молодика ніхто не постраждав, однак була пошкоджена чужа автівка. За скоєне правопорушнику загрожує щонайменше три роки ув’язнення.
Подія сталася на великодні свята ввечері біля бару одного з сіл Березівського району. Поліцейські встановили, що 24-річний житель Одеси у стані алкогольного сп’яніння випадково штовхнув місцеву незнайому йому жінку, що обурило її супутника, і чоловіки почали з’ясовувати стосунки між собою.
В ході конфлікту під’їхав родич фігуранта, щоб забрати його, і останній сів до нього в автівку. Від’їжджаючи, зловмисник опустив скло дверцяти та здійснив декілька пострілів зі свого пістолета травматичної дії, спорядженого гумовими кулями, у бік автомобіля «ВАЗ», який був припаркований біля закладу.
Унаслідок стрілянини ніхто з людей на щастя не постраждав, а ось заднє скло транспортного засобу було пошкоджено.
В рамках розпочатого слідчими кримінального провадження поліцейські розшукали правопорушника і вилучили у нього пістолет, а з місця стрілянини – гільзи, які скерували на експертизу.
«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають», – повідомив слідчий відділяння поліції № 2 Березівського районного відділу поліції Олександр Молодець.
Відділяння поліції № 2 Березівського районного відділу поліціїTweet