Одесит використовував клієнтську базу європейського банку для оплати онлайн-замовлень в Україні

Впродовж трьох днів правопорушник здійснив 12 протиправних оборудок майже на 22 тисячі гривень. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі.

26-річний одесит, отримавши від джерела, яке наразі встановлюється слідством, доступ до номерів карток, пін-кодів та CVV-кодів клієнтів іноземного банку, використовував їх для сплати онлайн-замовлень у місцевому закладі, що спеціалізується на приготуванні й доставці їжі.

Під час оформлення замовлень на сайті закладу, зловмисник у графі щодо розрахунку за товар вказував дані банківських карток сторонніх людей, які на той час знаходились за кордоном. Так гроші з чужих особистих рахунків перераховувались на рахунок фізичної особи підприємця, і молодик отримував доставку їжі.

Виявивши нестачу грошей на власних рахунках, громадяни звернулися до свого банку з відповідною заявою. Після перевірки за допомогою міжнародної системи платежів кошти були повернені клієнтам іноземного банку з рахунку ФОПа. Останній звернувся до поліції, і правоохоронці встановили особу правопорушника.

Поліцейськими було з’ясовано, що впродовж трьох днів аферист здійснив 12 незаконних оборудок з розповсюдження інформації з обмеженим доступом і заволодіння чужим майном майже на 22 тисячі гривень.

Заходи з викриття шахрайської схеми одесита здійснювали співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

«Ми повідомили фігуранту про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 361-2 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них – до восьми років ув’язнення. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеса», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Світлана Могиляк.

Одеське районне управління поліції № 1