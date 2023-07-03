Офіцеру ТЦК, який п’яним побив дружину військового в Ужгороді, готують підозру

Поліція готує повідомлення про підозру для офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який побив дружину військового в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що 25 червня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Ужгорода невідомий чоловік вчинив конфлікт з військовим та його дружиною. Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події.

Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру.

Відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 ККУ.

Наразі у справі проводяться необхідні слідчі дії. Також призначено проведення судово-медичної експертизи.

Деталі справи

Жертва побиття Тетяна Новак розповіла, що вона з чоловіком – офіцером ЗСУ Євгеном Голюком – зайшли до магазину ABC. На касі до них “причепився п’яний мужик у цивільному”.

Після словесної перепалки офіцер почав штовхати чоловіка та дружину, а пізніше вдарив жінку в щелепу, після чого втік.