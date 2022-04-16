Окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ
Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.
Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.
Використовують для листування популярні меседжери.
У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.
Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.