Окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ

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Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.

Використовують для листування популярні меседжери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.
Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!
Тож:
🔹 не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
🔹 одразу видаляйте таке листування
🔹 дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті. Деталі – на сайті СБУ ➡️ ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku
🔹 довіряйте лише офіційним джерелам інформації
Будьте пильними!
Разом переможемо!

Служба безпеки України 

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