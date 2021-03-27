️Оперативники Харківщини розкрили вбивство чоловіка

Співробітниками управління карного розшуку у повній взаємодії з оперативниками відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП у Харківській області розкрито вбивство 65-річного дідуся.

Загиблий поїхав до свого дачного будинку та невдовзі перестав відповідати на телефонні дзвінки дружини, а через декілька годин телефон вже був вимкнений.

Оперативники розпочали проводити комплекс заходів, направлених на встановлення місцезнаходження безвісти зниклого. Під час опитування одного із місцевих мешканців, поліцейські звернули увагу на сокиру зі слідами речовини бурого кольору та лопату зі слідами свіжого ґрунту, які знаходились на подвір’ї будинку опитуваного. У свою чергу чоловік стверджував, що зі зниклим вони випивали, а потім останній пішов у невідомому напрямку️.

Прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку, за результатами — у підвалі вказаного будинку виявлено тіло безвісти зниклого.

Затриманий 65-річний зловмисник зізнався, що виник конфлікт під час якого він лопатою вбив товариша, а після намагався заховати труп у підвалі власного будинку та засипати його землею.

Наразі зловмисника затримано.

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