Оперативники Тернополя довели причетність жінки до серії злочинів

Таємне викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції мешканці міста.

Працівники поліції встановили, що підозрювана 1986 року народження причетна до крадіжки товару з одного магазину. Жінка двічі навідувалася до крамниці й ні разу не була помічена працівниками закладу. Вона непомітно ховала товар під верхній одяг й проносила його під каси.

До слова, краянка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. На території міста вона вчинила більше десятків аналогічних злочинів.

Відомості про злочини працівники територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області