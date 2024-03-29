За привласнення майже ₴8 млн. виплат членам сімей загиблих військових на Хмельниччині судитимуть експосадовицю банку

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно ексвиконуючої обов’язки керівника відділення банку за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч.ч. 2-5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Встановлено, що жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців, які отримували компенсацію від держави та пропонувала відкрити депозитний рахунок, щоб отримувати відсотки, або ж обміняти національну валюту на долари США.

Насправді ж ніяких грошових операцій не здійснювала, а привласнювала кошти людей.

Таким чином вона заволоділа коштами 10 жителів Білогірської та Ямпільської територіальних громад, що на Шепетівщині. Загальна сума матеріальних збитків становить майже 8 млн грн.

Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління ГУНП у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури