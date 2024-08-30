Ордер Міжнародного кримінального суда – фікція?

У МКС пояснили, чи має Монголія право не заарештовувати Путіна.

Монголія зобов’язана співпрацювати з МКС в рамках Римського статуту, проте може бути звільнена від обов’язку арештувати Путіна, наголосив представник Суду Фаді ель-Абдалла у коментарі BBC.

“Держави-учасниці суду, зокрема, Монголія, зобов’язані співпрацювати, відповідно до глави IX Римського статуту — угоди, на підставі якої був створений Міжнародний кримінальний суд”, — заявив він.

Разом із тим, угода передбачає, що за певних обставин держави можуть бути звільнені від зобов’язання здійснювати арешт.

Зокрема, якщо вони будуть змушені “порушити договірні зобов’язання з іншою державою” або якщо це “порушить дипломатичний імунітет особи або майна третьої держави”.

“У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Після цього Асамблея може вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме за потрібне”, — підсумував ель-Абдалла.

Як відомо, російський диктатор Владімір Путін наступного тижня відвідає Монголію.

Міністерство закордонних справ України закликало владу Монголії заарештувати російського лідера та передати його прокурорам у Гаазі, резиденції МКС у Нідерландах.

Минулого року Владімір Путін скасував візит на саміт у Південній Африці після ордера МКС на його арешт. // Дзеркало тижня