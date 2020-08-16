Организованная преступность Украины переключается на аферы в интернете

Банда из 5 рецидивистов размещала на OLX объявления о продаже подержанных автомобилей. Мошеннические объявления группировка размещала от имени ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес». Потенциальным жертвам они предлагали интересные и доступные по цене варианты подержанных автомобилей.

Отвечая на запросы пользователей, злоумышленники объясняли правила формирования заявок на автомобили и, в случае заинтересованности, предоставляли реквизиты для перевода задатка на карту. После получения заработанных, путем обмана, средств, мошенники делили их между собой.

Как говорится в материалах следствия, участники банды подыскивали жертв для совершения преступлений, собирали информацию о них, связывались с ними по телефону или СМС, а также наблюдали за тем, чтобы преступные действия участников группы не были замечены и прекращении посторонними людьми или работниками правоохранительных органов. Особое внимание преступники уделили мерам безопасности для хранения орудий и средств совершения преступлений – очевидно, речь о мобильных телефонах, SIM-картах и компьютерах.

После того, как мошенники развели очередную жертву на 12,625 грн, пообещав пригнать б/у автомобиль из Польши и не выполнив взятых обязательств, следствие вышло на главаря банды, который ранее уже имел судимость за имущественные преступления, при этом судимость не была погашена. Во время обыска у него дома был обнаружен незарегистрированный боевой пистолет.

Еще одного члена банды поймали после инцидента, когда его автомобиль на еврономерах подрезал велосипедист. Разъярившись, водитель выскочил и принялся наносить велосипедисту увечья средней тяжести. Когда двое прохожих попытались вступиться, он достал из багажника металлическую каску, которой проломил череп одному, а другого пырнул ножом.

В результате, личности пятерых членов банды и связи между ними установлены. Им инкриминируются мошеннические действия, многократно совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и нанесение тяжких телесных повреждений.

К сожалению, времена «невинных» интернет-мошенников постепенно уходят в прошлое. Учитывая неутешительную статистику расследования подобных преступлений (регистрируется 1 из 10 заявлений), преступники чувствуют безнаказанность, которую дарит им анонимность в интернете, в результате чего, в сеть перетекают все более опасные персонажи.

Андрей Майданик, internetua.com