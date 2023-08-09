Ошукали громадян більш ніж на мільйон гривень – у Києві викрито черговий шахрайський call-центр

В офісному приміщенні правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць. Працівники call-центр ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. Слідчі кваліфікували дії зловмисників за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції Києва за оперативного супроводження управління кіберполіції у м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури припинили діяльність шахрайського call-центру, який знаходився в одному з офісних приміщень на вулиці Євгена Коновальця, що у Печерському районі. В офісі правоохоронці виявили 17 працівників call-центру та 25 облаштованих робочих місць.

Поліцейські встановили, що правопорушники телефонували громадянам, у яких виманювали гроші під приводом інвестицій у псевдопроєкти. За час своєї діяльності, за попередніми підрахунками зловмисники завдали збитків потерпілим на понад мільйон гривень. Крім того, під час проведення обшуку правоохоронці виявили 29 одиниць комп’ютерної техніки, 33 мобільні телефони, планшет, леджер (гаманець для криптоактивів), слоти для сім карток та «чорнові» записи.

За вказаним фактом слідчі слідчого управління поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва