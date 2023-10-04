Ошукали військовослужбовців ЗСУ та волонтерів – судитимуть трьох учасників організованої злочинної групи

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, троє ув’язнених Чернігівського СІЗО організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ та оренди житла для військових.

Зловмисники розміщували у мережі Інтернет завідомо неправдиві оголошення щодо оренди квартир та продажу транспортних засобів за нижчими від ринкових цін з поміткою про знижку для військовослужбовців. Потенційним клієнтам обвинувачені повідомляли про наявність таких квартир та авто, а також вказували на необхідність перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки в якості передплати за бронювання, або ж витрачене пальне для доставки замовлення.

Викриття організованої групи проводилося слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП України, УКР ГУНП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури