Осужден житель Днепра, который до смерти избил мать

В Днепре суд вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил собственную мать.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Как установило следствие, 28 июля 2021 года, 37-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил 62-летнюю мать, нанеся ей не менее 13 ударов ногами и руками по телу. От полученных травм женщина умерла.

Суд признал днепрянина виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти женщины (ч. 2, ст. 121 УК Украины) и приговорил его к 8-ми годам лишения свободы.