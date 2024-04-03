Отримали підозри семеро осіб, причетні до заволодіння ₴94,8 млн. Укрзалізниці

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Семеро зловмисників, які причетні до заволодіння 94,8 млн грн коштів Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів, отримали підозри.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних (посади вказано на час вчинення злочину):

керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

два учасники організованої групи – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

перший заступник директора Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» – ч. 5 ст. 191 КК України;

заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

посередник, який діяв від імені компанії-постачальника (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

співробітник Служби безпеки України ( ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Подробиці справи

Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами УЗ. У червні-грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб перевізника забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Постачання трансформаторів провели за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасники використали лист Служби безпеки України «Щодо загроз державній безпеці», натомість звʼязки як компанії, яка «виграла» тендер, так і її контролера з Росії навмисно проігнорували.

Трансформатори закуповували через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з Росії, та перепродавали УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

2 квітня затримали керівника організованої групи та трьох інших осіб. За даними джерел, йдеться про Артема Шила, який був заступником керівника Департаменту захисту національної державності СБУ, а потім очолював в СБУ управління. // LB.ua