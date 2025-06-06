П’яна смертельна ДТП – водія з Дрогобича взято під варту

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному мешканцю Дрогобича. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, що травні 2025 року на автодорозі «Східниця-Пісочна» сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка.

В той день обвинувачений – водій автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

В результаті аварії, його пасажирка, 42-річна потерпіла, отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці пригоди.

Наразі фігурант перебуває під вартою.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури