П’яний полковник СБУ погрожував патрульним автоматом (відео)

На Дніпропетровщині затримали полковника Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова, який погрожував зброєю співробітникам поліції.

Про це розповів у себе у Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як видно на оприлюдненому в соцмережах відео, маючи очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, Бєліков відмовився виконати вимоги патрульних, погрожуючи застосувати проти них зброю.

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Незважаючи на це, зловмисника було затримано і доставлено до відділення поліції, однак, чи було його у підсумку притягнуто до відповідальності, не уточнюється.

«Ніхто не має права ображати правоохоронців, які перебувають під час виконання своїх обов’язків із захисту правопорядку. Тим більше, під час війни», — наголосив Геращенко, коментуючи скандальні кадри. // НВ