Палія трьох автомобілів «за гарячими слідами» затримали у Тернополі (фото)

Три знищених автомобілі за останніх три доби, а також пошкоджене державне майно — наслідки нічних «жартів» невідомого. Із заявою про спалений автомобіль звернувся до поліції житель Тернополя.

Він повідомив, що невідомий в ніч з 21 на 22 листопада підпалив його автомобіль марки Renault Kangoo. Авто стояло припарковане на узбіччі.

24 листопада проїжджаючи на власному авто, підпалив сміттєвий бак на автовокзалі, що на вулиці Білогірській, а після цього на масиві Дружба розтрощив лобове скло в автомобілі Mercedes-Vito та втік.

За деякий час при виїзді з Тернополя він облив та підпалив ще й іномарку Mercedes-Benz. Побачили пожежу люди, загасили її і одразу викликали поліцію.

За словами заступник начальника слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Михайла Вербовського, працівники карного розшуку спільно зі слідчими встановили особу хулігана і за гарячими слідами піймали його на околиці Тернополя. Це житель обласного центру, 1980 року народження. В поле зору правоохоронців раніше не потрапляв. Чому підпалював автівки та майно не каже.

Сума збитків, за попередніми даними, кілька тисяч доларів. Чоловіка затримали згідно із статтею 208 КПК. Йому оголосили підозру згідно із ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області