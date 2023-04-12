На Охтирщині чоловіку повідомили про підозру за фактом замаху на вбивство сина

У ході раптово виниклого конфлікту зловмисник завдав ножового поранення своєму сину. Як результат – потерпілий опинився у медичному закладі, а зловмисник дає свої покази слідчим.

Напередодні до чергової частини Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу госпіталізований 43-річний чоловік з проникаючим ножовим пораненням.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу.

Під час проведення невідкладних слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що між потерпілим та його 72-річним батьком виникла словесна сварка, що переросла в бійку.

У ході якої, зловмисник, не втримавши агресії, схопився за ножа та наніс удар своєму сину. У результаті чого спричинив чоловіку небезпечне для життя тілесне ушкодження.

Правоохоронці вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на протиправне заподіяння смерті іншій людині).

На даний час чоловіку судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області