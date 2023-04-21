Пашу-«мерседеса» залишили під домашнім арештом з носінням електронного браслету

Митрополита УПЦ (МП), підозрюваного у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф, залишили під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю.

Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської обласної прокуратури та залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври.

Адвокати підозрюваного подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду столиці, яким йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши доводи прокурора, який заперечував проти зміни запобіжного заходу, суд постановив, що священнослужитель перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом та носитиме електронний засіб контролю.

Як вже повідомлялось, священнослужитель підозрюється у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Київська обласна прокуратура