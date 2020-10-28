Патрульні затримали грабіжника завдяки своїй винахідливості
Двоє невідомих на вулиці Валовій вирвали з рук потерпілого телефон та втекли у невідомому напрямку — такий виклик отримали патрульні 2 батальйону вчора близько 21-ї години.
20-річний заявник розповів, що подія трапилася в сквері біля церкви. Отримавши опис зловмисників, поліцейські передали орієнтування, однак пошуки злочинців на прилеглих вулицях не дали результату.
Патрульні вирішили піти іншим шляхом. Зателефонувавши на телефон молодого чоловіка, інспектор вдавшись до хитрощів, переконала грабіжника повернути майно за винагороду. Про зустріч домовилися на вулиці Зеленій.
Негайно приїхавши на зазначене місце, патрульні помітили чоловіка схожого за описами. 35-річний громадянин вдав,що нічого не знає і нікого не чекає. Під час поверхневої перевірки у раніше судимого за грабіж виявили телефон потерпілого.
Також, у нього був згорток з речовиною рослинного походження.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.
Чоловіка затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.