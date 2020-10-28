Патрульні затримали грабіжника завдяки своїй винахідливості

Двоє невідомих на вулиці Валовій вирвали з рук потерпілого телефон та втекли у невідомому напрямку — такий виклик отримали патрульні 2 батальйону вчора близько 21-ї години.

20-річний заявник розповів, що подія трапилася в сквері біля церкви. Отримавши опис зловмисників, поліцейські передали орієнтування, однак пошуки злочинців на прилеглих вулицях не дали результату.