Патрульному Луганщини, який застрелив свого колегу, оголошено про підозру

Правоохоронці «за гарячим слідом» розкрили умисне вбивство інспектора Управління патрульної поліції (УПП) у Луганській області. Винуватця трагедії затримано, знаряддя злочину знайдено.

До чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП у Луганській області надійшло повідомлення про виявлення тіла співробітника патрульної поліції, який ніс службу у місті Рубіжне, з вогнепальним пораненням.

Встановлено, що 24-річний інспектор УПП, Олександр Фахрудінов, перебував у черговому наряді на охороняємому об’єкті. Вранці керівництво знайшло його мертвим, а табельна зброя поліцейського зникла.

За фактом події внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Спільними силами працівників внутрішньої безпеки Нацполіції, карного розшуку, слідчого управління та патрульної поліції Луганщини, а також слідчих Державного бюро розслідувань проведено комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів. Правоохоронці встановили особу підозрюваного, яким виявився колега патрульного.

Аби уникнути відповідальності за вчинене співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації. На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. У скоєному він зізнався та показав, де заховав знаряддя вбивства. Мотив злочину встановлюється.

На теперішній час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України