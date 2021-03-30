Педофіл отримав 5 років за ґратами за вчинення розпусних дії відносно малолітніх дітей

За принципової позиції ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва до 5 років позбавлення волі засуджено 32-річного уродженця Чернігівської області за вчинення розпусних дій відносно двох 10-річних дітей.

Нагадаємо, що на початку квітня 2019 року близько шостої години вечора молодик, побачивши малолітніх дівчинку та хлопчика, які гралися біля кафе, з метою задоволення власної статевої пристрасті підійшов до них та вчинив розпусні дії сексуального характеру.

Вказані дії помітили дорослі, які затримали чоловіка на місці вчинення злочину та викликали працівників поліції.

Враховуючи зібрані докази, суд першої інстанції погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини обвинуваченого та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинуваченого взяли під варту у залі суду.

Київська міська прокуратура