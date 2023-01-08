Пенсіонерка віддала псевдоволонтерці 9500 гривень за сувенірні купюри

Жінка назвалася представником волонтерської організації та попросила пенсіонерку “розміняти” гроші на дрібні. При цьому вона мала при собі сувенірні купюри, які й залишила потерпілій.

79-річна мешканка Куп’янська віддала зловмисниці 9500 гривень.

Оперативники Куп’янського РВП встановили та затримали правопорушницю. Нею виявилась 44-річна мешканка села Новоосинове Куп’янського району.

Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Слідчі вилучили у підозрюваної гроші та повернули потерпілій.

Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою шахрайства або вам відомі такі факти, пропонуємо зв’язатися з відділенням кримінальної поліції Куп’янського РВП за телефоном: +380932677736 (також в месенджерах), 102 або іншим зручним для вас способом.

З метою попередження шахрайства зв’яжіться зі своїми близькими, особливо похилого віку, та попередьте їх про можливість вчинення таких злочинів. Не будьте байдужими.

Відділ комунікації поліції Харківської області