Переданный при обмене пособник боевиков вернулся в Украину и собирается участвовать в выборах

Эдуард Коваленко открыто поддерживал агрессию России против Украины.

Пособник оккупантов Эдуард Коваленко, который был осужден на пять лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва мобилизации, а в 2019 году — передан по обмену боевикам ЛДНР, вернулся в Украину.

Сейчас он находится в Херсонской области и уже объявил о том, что собирается участвовать в предстоящих выборах вместе со своей партией «Спас», которая выступает за присоединение Украины к России.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе (ТКГ) как представитель ОРДЛО.

«Коваленко — удивительный персонаж. Это провокатор со стажем, еще в 2004 году, будучи членом УНСО, изображал упоротого украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать Ющенко и «оранжевые» партии. После начала событий 2014 года — открыто поддерживал агрессию против Украины и боевиков ЛДНР», — рассказал Казанский.

После обмена, когда Коваленко был передан в Луганск, он раздавал интервью СМИ ЛНР, в которых подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, изображал нациста, чтобы разжигать истерию и противостояния в обществе. Боевиков ЛДНР он называл «борцами за независимость» от Украины.

«Теперь же он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к оккупированному Крыму. Причем у него даже собственная партия есть, которая, в отличие от «Русского блока» и КПУ, так и не была ликвидирована», — добавил журналист.

Напомним, что Эдуард Коваленко был обменян накануне нового года. Он — бывший руководитель партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона».

В 2015 году Коваленко был «организатором митингов против мобилизации в украинскую армию» в г. Геническ. Коваленко призывал блокировать городской военкомат и воинские части. Именно за это он был приговорен к 5 годам лишения свободы. // LB.ua